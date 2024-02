Addio a Maria Fida Pretendeva la verità 

Ha destato commozione trasversale la morte a 77 anni di Maria Fida Moro, primogenita di Aldo Moro e madre di Luca, l’adorato nipotino al quale nel 1978 lo statista Dc si rivolse più volte nelle lettere scritte da ostaggio delle Br, che lo uccisero dopo 55 giorni di prigionia. Donna appassionata e tormentata, Maria Fida non si era mai rassegnata a non conoscere tutta la verità sulla morte del padre, arrivando anche a frizioni con le sorelle e il fratello e a disertare i funerali della madre nel 2020 (in un’audizione del 2016 nell’ultima Commissione Moro, sua sorella Eleonora raccontò le divisioni nella famiglia, tra posizioni diverse su come salvare il congiunto e «interferenze esterne» alla famiglia).

Senatrice Dc nel 1987, nel ’90 lasciò il partito giudicandolo tiepido o reticente nella ricerca della verità sul caso Moro. Passò a Rifondazione comunista, che lasciò nel ’91 per chiudere nel Misto la sua unica legislatura. Nel ’93 l’adesione al Msi e ad An, nel ’99 la candidatura alle Europee con Rinnovamento italiano e l’approdo nel Partito Radicale nel 2008. Quanto a Maria Fida, oltre ad accusare i dirigenti Dc e soprattutto Cossiga, intervenne su elementi precisi nell’ultima commissione di inchiesta, quella a guida di Beppe Fioroni 2015-2018. Le novità della relazione finale, come la presenza a via Fani di auto non appartenenti alle Br, nascono anche da suoi spunti.

RIPRODUZIONE RISERVATA