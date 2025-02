Addio a Marco, l’ultimo clochard 

Venerdì si era sentito male ma aveva rifiutato il ricovero in ospedale suggerito dalle assistenti sociali del Comune di Assemini. In tanti si erano avvicinati per aiutare Marco Todde, 58 anni, l’unico clochard della città, presenza fissa da anni in via Cagliari, lui e le sue cose, i suoi giornali, le buste per ripararsi dal freddo. Sabato a mezza mattina l’ambulanza l’ha portato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari: non aveva neppure più le forze per opporsi ai volontari, infermieri e medici per rivendicare il suo diritto all’autodeterminazione, a vivere così. Ieri si è spento da solo in una stanza di ospedale.

Senza un tetto

La difficile vita da vagabondo era iniziata nel dicembre del 2020. Trasferito prima in una comunità protetta, dalla quale era poi stato allontanato, aveva trascorso qualche giorno in un B&b pagato dal Comune per poi far ritorno in strada. Una tenda da campeggio lo proteggeva, ma la Asl aveva reputato le sue condizioni igienico-sanitarie lesive per un centro urbano. Da qui l’ordinanza di sgombero emanata dall’allora sindaca Sabrina Licheri, il trasferimento per un altro periodo in un’altra struttura e poi, di nuovo, in via Cagliari dal dicembre 2023.

Si sentiva protetto e accolto sotto un portico, in un angolo, non disturbava nessuno, di fronte a un locale commerciale dalle saracinesche abbassate.

Voglia di riscatto

Vergogna e sensi di colpa l’avevano portato ad allontanarsi da Seui, suo paese d’origine, dove si era costruito lavoro, casa e famiglia: «Ho perso tutto, mia moglie, mio figlio - aveva raccontato a luglio - per degli errori che ho commesso. Non posso più rimediare». Un passato burrascoso spartito tra disagio mentale, alcool e chissà quale altro scheletro nell’armadio.

La sua intenzione era quella di sistemarsi e andare a vivere in campagna: «Sto lavorando su me stesso - aveva proseguito - per migliorare e poter condurre una vita equilibrata». Intanto stava affrontando l’inverno, la sua stagione preferita: «All’afa non c’è rimedio, a differenza del freddo».

Contro l’indifferenza

Intanto Todde aveva stretto delle salde amicizie all’interno del bar “Sport”: «Abbiamo perso un amico rispettoso - lo ha ricordato Massimo Carboni - che non abbiamo mai giudicato. Tanto dolore ma anche tante domande che non trovano risposte». Grazie a loro non gli mancava mai il cibo e la possibilità di darsi una rinfrescata. Ma da qualche giorno non era più in grado di alzarsi, tanto che sabato gli amici avevano contattato i soccorsi.

Qualcuno si stava già mobilitando per lavare e conservare i suoi pochi averi (indumenti e coperte): «Aveva uno sguardo che raccontava storie di sofferenza - ha commentato un vicino Francesco Cau - ma anche di una dignità che non aveva mai perso».

Il Comune sta sbrigando le ultime pratiche: «Non sappiamo ancora se verrà seppellito ad Assemini o a Seui - fanno sapere il sindaco Mario Puddu e l’assessora Antonella Mostallino - ci occuperemo di tutte le spese. Come amministrazione ci stringiamo al dolore dei suoi cari».

