Addio a Marazzita, penalista e volto tv 

ROMA. Si è spento ieri a 87 anni l’avvocato Nino Marazzita, penalista di lungo corso e protagonista, sia come difensore che parte civile, in tante vicende giudiziarie che hanno segnato la storia d’Italia. Calabrese di Palmi trapiantato a Roma, avvocato dal 1965, fu parte civile nel processo per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini, rappresentò la famiglia di Rosaria Lopez in quello per il massacro del Circeo ed Eleonora Moro nel processo per il sequestro e l’uccisione del presidente della Dc. Marazzita fu inoltre il difensore di Pietro Pacciani (in appello) e del serial killer Donato Bilancia.

La notizia della morte è stata diffusa dal figlio, Giuseppe Marazzita, anch’egli avvocato e fra i protagonisti della soluzione del giallo dell’Olgiata: «Oggi mio padre ha combattuto con la grinta di sempre l’ultima battaglia - scrive su Facebook - quella che nessuno può vincere. Lascia un grande vuoto, insieme al ricordo indelebile della sua intelligenza, della sua ironia, della sua grande umanità e della sua dolcezza».

Allievo del penalista sardo Giuseppe Sotgiu (già sindaco di Olbia e presidente della Provincia di Roma col Psi), Marazzita era oltre che un principe del foro un volto noto al grande pubblico televisivo: fece parte del cast giuridico di “Forum”.

