Addio a Luigi Cabras, maestro del folk 

Ad annunciare la sua morte è stato il gruppo folk Città di Quarto di cui era stato lo storico fondatore: «Oggi ci hai lasciato, lasciando un grande vuoto, ma resterà per sempre il tuo ricordo, sarai sempre il nostro stimato Presidente».

Se n’è andato nel giorno di Ognissanti a 93 anni, Luigi Cabras, che ha trascorso la vita animato dalla sua passione per il folk e la danza. Aveva poco meno di quattro anni quando ha iniziato a sfilare in giro per eventi, sagre, processioni e da allora è stato un continuo viaggiare per portare Quartu nel mondo. Il suo primo spettacolo era stato al Bastione Saint Remy, a Cagliari, per la visita di un maresciallo d’Italia e da lì un susseguirsi di tappe. Come ad esempio la partecipazione a una parata a Roma per la visita di Hitler nel 1939 o le visite in Cina con il costume quartese. Aveva raccontato in un’intervista a L’Unione Sarda: «Quello che ci rende diversi dagli altri è fare gli spettacoli in continuità. La musica non si ferma dopo il ballu tundu ma prosegue con i suonatori e poi subito pronti per le altre danze, con i rituali come quello dell’argia». Amava tanto raccontare dei suoi viaggi con il costume quartese, dal Messico a Guadalajara dove, «sfilavamo su quelle strade soltanto pochi giorni prima che la città saltasse in aria quando i tombini si erano riempiti di gas». ( g. da. )

