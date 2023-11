Addio a Luigi Berlinguer, cambiò l’Università italiana 

Luigi Berlinguer fu un brillante accademico (fino a diventare rettore a Siena) e un politico raffinato. Quasi inevitabile che le due grandi carriere finissero per sovrapporsi, e infatti il ruolo politico per cui verrà principalmente ricordato è di certo quello di ministro dell’Istruzione e dell’Università, nei governi del centrosinistra. Sassarese, cugino dello storico segretario del Pci Enrico (e lontano parente di Francesco Cossiga), Berlinguer si è spento ieri a Siena a 91 anni, dopo un lungo ricovero

La sua scomparsa ha subito suscitato molte reazioni di cordoglio nel mondo politico. Tra i primi a commemorarlo il suo attuale successore, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, con un commento su X: «Apprendo con grande dolore della scomparsa di Luigi Berlinguer. È stato un ministro appassionato di scuola, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante». «Esprimo a nome di tutta la comunità democratica il più profondo cordoglio», ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, «ci lascia una personalità appassionata e impegnata. Soprattutto Luigi Berlinguer lascia a noi l'eredità di avere a cuore, e difendere, il patrimonio inestimabile della nostra cultura politica».

Dopo la laurea in Giurisprudenza a Sassari nel 1955, aveva affiancato subito la carriera universitaria (insegnava storia del diritto) all’impegno politico nel Pci: uno dei suoi primi incarichi fu quello di sindaco di Sennori nel 1960. È del 1963 la prima elezione alla Camera: nei decenni successivi sarà più volte deputato e senatore, nel 2009 anche europarlamentare. Per un certo tempo si dedicò soprattutto all’università: nominato ordinario a Siena, è sempre rimasto in quell’ateneo fino a diventarne rettore nel 1985.

Lascerà la carica nel 1993 per la prima, breve apparizione da ministro dell’Università nel governo Ciampi. Ritornerà in quel ruolo, e in quello di ministro dell’Istruzione, nei governi dell’Ulivo di Prodi e D’Alema. Portano il suo nome le riforme di quegli anni dei cicli scolastici, e anche dell’Università, con la creazione del cosiddetto “tre più due” (laurea breve e laurea magistrale), che raccolse sia consensi che critiche. Dopo il cambio del nome del Pci, fu dirigente di Pds, Ds e Pd. La camera ardente sarà aperta stamattina nell'aula magna storica del rettorato dell'università di Siena.

