Addio a Lucio Spiga, giornalista ed ex direttore di Videolina 

Giornalista, scrittore, studioso delle tradizioni, colonna portante dei primi anni di Videolina. Dipendente della Sip, a lui si deve l'intuizione e conduzione della prima telecronaca, il primo maggio 1976, di Sant'Efisio a Cagliari.

Lucio Spiga, nato a Quartucciu nel 1938, è morto martedì nella sua casa di Cagliari, lasciando una grande eredità di studi e ricerche. Pur non vivendo a Quartucciu è sempre rimasto legato alla sua città d’origine, seguendone anche a distanza le vicende e qui torna per l’ultimo viaggio: sarà sepolto nel cimitero cittadino.«Una cara persona, ci legava un rapporto di parentela – è il ricordo del sindaco Pietro Pisu -. Un vero galantuomo, sempre rispettosa dei ruoli. Tutto quello che ha fatto lo ha fatto con grande passione, mettendo sempre al primo posto l’amore per la sua comunità».E a Quartucciu aveva anche dedicato il libro “Il mio paese”. Gli ultimi anni della sua vita li ha dedicati alla famiglia, ai nipoti e alla ricerca: non ha mai smesso di leggere e studiare. A lui si deve anche la riscoperta e la valorizzazione di Francesca Sanna Sulis. In quarant’anni di ricerca, aveva trovato documenti di grande rilevanza che hanno rappresentato una preziosa base per ricostruire la storia dell’imprenditrice della seta.

RIPRODUZIONE RISERVATA