Addio a Lucia Contini, la regina della pasticceria 

Mille idee, mani di fata, un genio come sarta e, dal 1965, anche pasticcera. Una mattinata Lucia Contini e i suoi collaboratori di famiglia riuscirono a preparare duemila zeppole da distribuire in paese e nelle scuole. La signora Lucia è stata una imprenditrice straordinaria, occupandosi col marito, Armando Serra (“Arrubieddu”) anche del commercio di materiale per l’edilizia, ferro in particolare. Non solo, ha avuto il tempo per dieci figli, molti si occupano dell’attività messa su dalla donna - il bar “Il gallo rosso” - sfornando, come lei, paste, torte, bignè, dolci sardi, pizzette, caffè. Un piccolo impero che ha ricevuto anni fa anche la visita curiosa di “Mariuccia”, la pasticcera di Pirri, recentemente scomparsa.

La nonnina imprenditrice era stata costretta a fermarsi, anni fa, per qualche acciacco. È morta ieri a 93 anni, circondata dall’affetto della famiglia e dal cordoglio del paese. Una storia infinita, bellissima, iniziata in altri tempi, quando la signora Lucia, nonostante i figli che arrivavano quasi ogni anno, decise di trovare nuove idee e nuovi spazi, pensando, col marito, a quella famiglia numerosa da creare. Così si “inventò” sartina, commerciante e poi ancora pasticciera. Con le paste e le altre leccornie, create con ricette proprie. Ed è stato un successo. Di vita e di lavoro. La stesso che oggi curano i figli.

