Addio a Luca Salvadori, motociclista e youtuber 

È morto sabato Luca Salvadori, 32 anni, pilota di moto e youtuber con un canale da oltre 580mila abbonati. Gareggiava a Frohburg, in Germania, in una gara di superbike dell'Irrc, l'International Road Race Championship. Era partito in pole, poi - riferiscono i media tedeschi – uno dei piloti di casa è caduto in una curva, e lui è stato coinvolto nell'incidente ed è morto poco dopo in ospedale.

«Ci ha lasciati inseguendo la sua passione», hanno scritto la madre, Monica Allegranzi, e il padre Maurizio, manager musicale con la sua Trident Music di artisti come Jovanotti e Gianni Morandi oltre che patron di Trident Motorsport con team in Formula 2, Formula 3 e Formula Regional.

Luca è morto a Frohburg, dove le gare non sono state sospese. L'organizzazione ha deciso di dare libertà agli atleti di scegliere se gareggiare o meno, nonostante qualche protesta arrivata sui social. È morto «durante una corsa in salita, la specialità che era diventata il suo nuovo amore folle, in tutti i sensi, e nella quale stava emergendo come fenomeno, dopo una vita spesa in pista tra le derivate di serie e una stagione in Moto E», ha ricordato il giornalista Guido Meda in un post commosso. «Era buono e generoso, amava gli esseri umani, amava le moto, amava la vita».

