Addio a Luca Goldoni, il dolore della Pro Loco 

In un’intervista a Bologna nel 2009, raccontando i suoi rapporti con la Sardegna, Luca Goldoni spiegò lo stretto legame con la comunità di Arzana: «Ho cominciato a innamorarmi di questa gente, che è molto chiusa e diffidente, ma se capisce che sei sincero ti apre il cuore e te lo apre per sempre». Il giornalista scrittore, che dall’allora sindaco Marco Melis era stato insignito della cittadinanza onoraria di Arzana, è scomparso sabato pomeriggio. Aveva 95 anni. «Insieme a Paolo Pillonca e Tonino Oppes è stato il personaggio che più ha contribuito alla rinascita sociale e culturale di Arzana dal 1996 in poi». Lo ricorda così Raffaele Sestu, storico medico di Arzana e presidente dell’Unpli regionale oltre a quella Siccaderba del paese.

La prima visita di Goldoni nel paese ai piedi del Gennargentu risale al 1996 quando presentò il suo libro “Storia d’Italia da Mike Bongiorno in poi” e, insieme a Paolo Pillonca, compianto scrittore e giornalista, presiedette la giuria del Porcino d’oro. I millenari tassi dei boschi di Tedderì, a monte dell’abitato di Arzana, ispirarono una firma diventata leggendaria: «Quando la cometa puntava su Betlemme già frusciavano i tassi di Tedderì». Frase che la Pro Loco ha riportato in un maxi manifesto affisso in piazza San Rocco che celebra proprio quei monumenti naturali. «Luca Goldoni è un pezzo della mia vita e della Pro Loco che se ne va», conclude Sestu. (ro. se.)

