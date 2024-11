Addio a Lord George, il cane salvato dalla strada 

Una storia come tante, ma non meno triste, quella di Lord George, un cane di una razza Epagneul Breton, per molti da caccia ma soprattutto un grande cucciolone. Ritrovato nelle campagne di Sestu, in pessime condizioni. Di lui si sono presi cura i volontari del rifugio Amico Mio. Ma purtroppo non ce l’ha fatta.

«Vorrei che ci fosse giustizia per questi cani, usati per cacciare, maltrattati, abbandonati quando non servono più», dice Silvia Marrocu, che gestisce il rifugio. Il sospetto è che sia stato avvelenato, per impedirgli di tornare da chi voleva abbandonarlo, e a cui, nonostante tutto non poteva non voler bene. Lord George, così l’hanno chiamato le volontarie «aveva il microchip ma contattando il proprietario questi ha spiegato che l’aveva affidato a un’altra persona, già da cucciolo, e quello a sua volta ad un’altra». I volontari non sono riusciti ad arrivare all’ultimo anello della catena: «Ma avrebbe potuto riprenderlo e fargli del male. Invece il primo proprietario ha acconsentito ad affidarcelo». Lord George, 8 anni, è stato accolto nella casa di una volontaria, e ha vissuto due mesi sereni prima della morte. Silvia in sua memoria lancia un appello: «Non abbandonate gli animali, ci sono tanti volontari che possono accoglierli e cercare loro una casa». (g.l.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA