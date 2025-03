Addio a Licinio Contu: spianò la strada dei trapianti nell’Isola 

«Se ne va un vero maestro, lo studioso più profondo che ho conosciuto, un grande clinico». Ci sono molte definizioni possibili per raccontare Licinio Contu, luminare dell’ematologia e della genetica scomparso ieri a 95 anni. Giorgio La Nasa, suo allievo ed erede, ne sceglie alcune tra mille per celebrare il suo mentore: «Gli devo tutto», dice.

Nelle sue parole non c’è enfasi. Non è necessaria. Parlano la sua storia personale, i risultati clinici e scientifici, la stima che hanno avuto di lui le persone con cui ha lavorato e soprattutto i suoi pazienti, non solo quelli a cui – direttamente o indirettamente - ha salvato la vita.

La carriera

Licinio Contu era nato a San Nicolò Gerrei il 3 ottobre del 1929. Si era laureato a Cagliari e per perfezionarsi si era trasferito a Parigi dove ha fatto attività di ricerca nel laboratorio di Immunogenetica del professor Jean Dausset, premio Nobel per la Medicina nel 1980, e all’Hospital Saint Louis. Tra il 1983 e il 1986 è stato professore associato di Ematologia nella Settima Università della capitale francese. «Se fosse rimasto lì avrebbe vinto anche lui un premio Nobel», sostengono in tanti.

La scelta sarda

Invece Contu ha scelto di tornare in Sardegna dove nell’agosto del 1987 eseguì il primo trapianto di midollo osseo. Era il 1987 e il paziente si chiamava Roberto Pilloni, aveva 28 anni, una leucemia e un’aspettativa di vita di tre anni. È ancora vivo. Quell’intervento è stata la pietra miliare di una carriera sempre sulla linea dell’eccellenza. La fondazione del registro dei donatori di midollo, la direzione del centro trapianti d’organo, la docenza ordinaria di Genetica e di Bioinformatica e di Genetica Medica all’Università del capoluogo, i cinquecento lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali su genetica medica e umana ed ematologia, trapianti di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche per i malati di talassemia. Molti gli devono guarigioni e cure efficaci.

«Clinico straordinario»

«Nella mia vita professionale ho conosciuto poche persone con queste capacità di approfondimento, di studio, di innovazione, di intuizione. Una mente sempre pronta a percorrere strade alternative a quelle conosciute», ricorda ancora La Nasa. «Tutto derivava da una profonda conoscenza. È stato lo studioso più profondo che ho conosciuto ma era anche un grande pedagogo. Aveva un’ottima capacità divulgativa, chi lavorava con lui imparava per osmosi. Aveva un carattere complesso, era rigido nel lavoro, intransigente, non accettava compromessi. La ricerca era il suo credo ma con una finalità sempre rivolta all’aiuto al paziente, a chi soffre», evidenzia l’ematologo. «Lavorava per ciò che credeva potesse essere di aiuto ai pazienti, tutta la strada dei trapianti in Sardegna l’ha tracciata lui».

Giorgio La Nasa racconta di quando creò le basi per il registro dei trapianti di midollo. «Mi ero laureato da poco e mi mandarono da lui», dice ancora, commosso. «Stava creando uno dei primi laboratori di istocompatibilità in Italia e iniziammo a girare la Sardegna in macchina per andare a prendere esponenti delle famiglie “multiple” e raccogliere i campioni da analizzare per capire come le istocompatibilità venivano ereditate. Si lavorava tutti i giorni, compresi i fine settimana, ma gli eravamo grati. Fu grazie a quella mappatura genetica che nacque il registro dei donatori di midollo osseo e i pazienti sardi poterono fare i trapianti da non familiari». Si è occupato anche di Aids, intuì prima di altri che stava per scoppiare quella pandemia.

I medici che hanno lavorato con lui hanno capito il vero senso della definizione di “occhio clinico”: una diagnosi corretta e una cura appropriata che sanno fare in pochi: chi possiede il sapere, i ricercatori curiosi e chi sa ascoltare. Persone come Licinio Contu.

