Addio a Lea Pericoli, era la nostra Divina 

Il tennis italiano dice addio a Lea Pericoli, la Divina. Così l'aveva soprannominata Gianni Clerici, per l'eleganza che emanava in campo e nella vita. E ancor più oggi, nel giorno del lutto per la sua morte a 89 anni, riaffiora il ricordo delle sue tenute, un inno a grazia e bellezza: gonnelline in piume di struzzo, visone, petali di fiori. Capi firmati, che spesso meritavano la prima pagina quanto i successi sportivi. Ma con la racchetta tra le mani Lea si trasformava. Pioniera del tennis moderno non solo nell'abbigliamento, diventava tenace e combattiva. Nata il 22 marzo 1935 a Milano, era però cresciuta in Etiopia, dove si era trasferita a due anni con la mamma Jole, al seguito di papà Filippo, in Africa per lavoro. E ad Addis Abeba aveva scoperto il tennis, su un campo fatto costruire dal padre. Tornata in Italia, lo sport non era la sua unica attività: lavorava come segretaria in una ditta di import-export a Milano. Nel suo palmares 27 titoli vinti ai Campionati italiani e buoni risultati a Roland Garros e Wimbledon. Si era ritirata a 40 anni per divenire la prima donna a commentare una partita di tennis in tv, su Telemontecarlo. Per tutti, le parole di Nicola Pietrangeli: «Lea era per me una sorella. Abbiamo girato mari e monti insieme, eppure neanche un bacio», ha detto in lacrime all'Ansa ricorda i momenti passati insieme, quegli anni favolosi, gli anni del boom economico italiano.

