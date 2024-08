Addio a Kikki Pilloni, il re del carnevale  

Se ne è andato all’improvviso a causa di un malore che ha lasciato scampo a Francesco Pilloni, 76enne conosciuto da tutto come Kikki, il calzolaio storico di San Gavino Monreale. Per decenni ha partecipato alle sfilate del carnevale sangavinese, regalando sorrisi e buonumore a tantissime persone con i suoi travestimenti e le sue scenette in strada. Lo ricorda con affetto il sindaco Stefano Altea, che esprime il dolore di un intero paese: «Kikki è stato un punto di riferimento per la nostra cittadina, con il suo impegno, la sua dedizione e la sua costante presenza nella vita sociale e culturale. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e apprezzarlo». Ogni anno Kikki trovava il modo per portare nella sfilata i problemi della vita quotidiana con una sana ironia e riusciva a strappare tantissime risate. Da una vita aveva la sua bottega da calzolaio in via Umberto.

L’artista Alessio Orrù lo ricorda nel suo laboratorio: «C’era un odore di colla, forte ed avvolgente che accompagnava la sua presenza, il suo sorriso, la sua eleganza garbata, mai volgare o grossolana. Le sue maschere hanno accompagnato anni di carnevale: è stato sempre ironico e pungente».

