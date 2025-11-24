VaiOnline
25 novembre 2025 alle 00:19

Addio a Jimmy Cliff, portò la Giamaica al mondo  

Addio a Jimmy Cliff. Il cantante di brani reggae come “You can get it if you really want”, “Hakuna matata” e “Reggae night” è morto a 81 anni per una polmonite seguita a un attacco epilettico.

Protagonista del film culto del 1972 “The harder they come”, Cliff contribuì a far apprezzare il ritmo del dance-island da un pubblico globale. Con brani intrisi di ottimismo e resilienza che negli anni ’70 lo trasformarono in una star - “I can see clearly now” e “Wonderful world”, “Beautiful people” - Cliff conquistò un seguito vasto e duraturo negli Usa come in Europa. Due i Grammy nell'arco della lunga carriera: miglior registrazione reggae nel 1986 per Cliff Hanger e miglior album reggae nel 2013 per Rebirth. L'ultimo sforzo fu nel 2022 Refugees con Wyclef Jean: un ritorno in studio dopo quasi un decennio per un'opera sui temi dell'esilio e della libertà. Insieme a Bob Marley, Cliff fu uno dei pochi musicisti ad essere insignito dell'Ordine al Merito della Giamaica e il premier giamaicano Andrew Holness ha reso omaggio a «un gigante la cui musica ha portato il cuore della nostra nazione nel mondo». Per Holness, Cliff «ha raccontato la storia della Giamaica con onestà e anima» e la sua musica «ha contribuito a plasmare il rispetto globale di cui la cultura giamaicana gode oggi».

