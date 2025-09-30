Addio a Jack, cane di quartiere 

Addio a Jack, cane randagio che negli ultimi tre anni aveva conquistato il cuore dei residenti nel rione di Santa Severa, a San Gavino. Inizialmente fu accudito dal pensionato Pasquale Marongiu, che gli procurò ciotole, cibo e riparo. Poco dopo, però, Antonella Parlato, insieme all’amica Valentina Pau, lo accolse definitivamente in casa, dove Jack trovò anche la compagnia di una cagnolina pitbull. Da allora visse circondato da cure e affetto, soprattutto negli ultimi tempi, quando la sua salute era peggiorata. Purtroppo, a causa di una terapia antibiotica errata, le sue condizioni si sono aggravate. Nelle ultime settimane, il cane è stato seguito con attenzione nella clinica veterinaria “L’albero del riccio”, dove ha ricevute tutte le cure possibili.

La comunità del quartiere lo ricorda con affetto come simbolo di amore e solidarietà verso gli animali. «Se esiste un paradiso per i cagnolini – ha detto Marongiu – Jack ora corre felice in praterie infinite». (g. pit.)

