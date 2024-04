Addio a Ignazia Tocco, la regina dei dolci 

Con le sue mani magiche era capace di trasformare la pasta in piccole opere d’arte. Perché i suoi pirichittus, pastissus, gueffus e così via, non erano dei semplici dolci ma erano belli come gioielli. Da qualche tempo Ignazia Tocco, per via di problemi di salute, aveva dovuto smettere di impastare e infornare e nei giorni scorsi, dopo una lunga malattia, è morta a 90 anni.

Era una delle dolciaie più famose in città, e per un certo periodo era stata anche mastra dolciaria, insegnando la sua arte ad alcuni allievi. «Le tradizioni si devono tramandare altrimenti non serve a niente» diceva spesso Tocco, «mica tutti sanno fare le colombe e i fiori di pasta come li faccio io e sono contenta di poter svelare il segreto della loro preparazione».

Commosso il ricordo della presidente del consiglio Rita Murgioni. «Quando andai alla Bit di Milano, come assessorato al Turismo, mi aveva preparato un dolce meraviglioso dove aveva scritto “assessorato al Turismo” con i piccioni con gli occhiali. Ricordo che a Milano nello stand del Comune di Quartu si fermavano tutti per ammirare questo dolce che aveva fatto lei. era molto raffinata ed elegante. I suoi dolci erano buoni ma anche belli da vedere». Ieri l’ultimo saluto nella basilica di Sant’Elena, la Santa a cui era devota tanto da non mancare mai alla processione.

