Addio a Godani, il fantino che vinceva anche a 63 anni 

Sigarette e poche ore di sonno, vino e gassosa ma poca acqua “perché fa arrugginire” era la dieta per mantenere il peso e continuare a montare a cavallo. Mezzo secolo al galoppo con tante vittorie e piazzamenti. Ironia e orgoglio. «Sono il fantino più anziano d'Europa», amava ripetere sino all'anno scorso. Non era una vanteria: ancora nel 2023, a 63 anni, Angelo “Angioletto” Godani era capace di “entrare” nella trio. Dando lezione a fantini che potevano essere i suoi nipoti. Dimostrando ai suoi allievi, ora che faceva anche l'allenatore, come si monta in corsa.

Originario di Lanusei, Angioletto Godani è morto giovedì notte nell'Hospice del Businco di Cagliari dove era ricoverato per malattia. Lo piange non solo l'ippica sarda, per la quale ha scritto tante pagine di storia, ma anche quella nazionale, perché pure nelle piste del Continente Godani correva e vinceva, fumava e sorrideva.

La valanga di commenti e interazioni sui social è il segno di quanto fosse noto e stimato. Ieri pomeriggio all'ippodromo di Chilivani fra la terza e la quarta corsa un toccante momento per commemorare chi in quell'ippodromo era una figura abituale, immancabile: fantini, allenatori e proprietari si sono messi a semicerchio nel “tondino” e hanno osservato un minuto di silenzio, concluso con un applauso.

I funerali si terranno oggi a Decimoputzu alle 16.

La carriera

Un fratello maggiore, Danilo, ottimo fantino, che è stato il primo maestro con il suo esempio, seguito poi dal trainer Carlo Ferrari. Un gemello Luigi, Gigi, anch'egli fantino. Inevitabile che anche Angelo andasse a cavallo. A 15 anni il debutto a Chilivani. Mezzo secolo al galoppo. «Non mi ricordo la prima corsa, ma la prima vittoria sì, con Zulaika» aveva raccontato qualche anno fa in una intervista alla nostra testata.

Nel 1980, a 20 anni, il primo successo di rilievo, nel Criterium Sardo con il purosangue inglese Ruggine Nera, binomio che ha vinto tre anni più tardi pure il Gran Premio Regione Sarda. Nel 1986 con Infinito la prima vittoria nel Derby Sardo, la corsa più prestigiosa in Sardegna. Sulle tracce del fratello Danilo che l'aveva già vinto tre volte. Angioletto ha iscritto il suo nome nell'albo d'oro cinque volte. E se si pensa che l'ultimo successo nel Derby Sardo in sella a Urlo de Aighenta risale al 2016, ben trent'anni dopo, quando di anni Angioletto ne aveva già 56, si comprende quale miracolo di longevità sportiva sia stato il jockey di Lanusei.

I trionfi

Tanti i successi nelle altre classiche del galoppo. Ha vinto nell'Internazionale di Chilivani e nel Derby Italiano del mezzosangue. Con Zefiro di Chia ha vinto il 18° Derby Italiano del purosangue arabo nel 2018 e in sella allo stesso cavallo ha lasciato tutti dietro persino nel 2022, quando aveva già 62 anni. Leggendario.

E ancora le vittorie nelle piste fuori dall'Isola: dal Poncia a Milano nel 1991 a quelle di Livorno, Pisa, Grosseto e Firenze. «Gli unici ippodromi dove non ho mai vinto sono quelli dove non ho corso» diceva tra il serio e il faceto. Ha gareggiato contro i fuoriclasse. Un esempio illuminante: ha corso con Gianfranco Dettori e poi col figlio Frankie. Il “mostro” e “the King”.

Da grande fantino sardo ha partecipato e vinto anche i palii: «Meno che quello di Fonni, dove sono arrivato 10 o 12 volte secondo. Èl'unico che mi manca» aveva ammesso.

