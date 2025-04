Addio a Giussi Farina, patron del Vicenza di Rossi 

Voleva strappare il 22enne Paolo Rossi alla Juventus, che aveva sfidato alle buste per risolvere la comproprietà dell’attaccante, e così Giuseppe “Giussi” Farina, patron del Vicenza, nel maggio 1978 scrisse una cifra per l’epoca spropositata: 2,6 miliardi di lire (Giampiero Bonipertisi fermò a 875 milioni). Su quella clamorosa proposta scoppiò uno scandalo, mai un calciatore era stato pagato tanto. Poi quattro anni dopo divenne proprietario del Milan.

Farina è scomparso ieri a 91 anni a Verona. Deve la sua notorietà soprattutto alla presidenza del Lanerossi Vicenza, che grazie alle reti di Rossi salì in Serie A per poi arrivare secondo alle spalle dei bianconeri. In quel Vicenza il futuro Pablito era la stella, ma la favola durò poco. Il Vicenza tornò in B e Farina fu costretto a lasciare la società (al figlio Francesco) nel gennaio 1981, con un buco di bilancio consistente.

Nel 1982 però rilevò il Milan, da pochi mesi retrocesso in B (la seconda volta dopo quella del 1980 a seguito allo scandalo calcio scommesse). Dopo diverse annate poco competitive (miglior risultato un quinto posto), Farina nel 1986 fu raggiunto da un mandato di cattura per falso in bilancio e cedette il club a Silvio Berlusconi.

