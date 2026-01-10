Addio a Giuseppe Puggioni, indagò sullo spopolamento 

Era il re dei numeri applicati a diversi campi, in particolare agli studi demografici e a quelli sulla popolazione. Giuseppe Puggioni, già ordinario di Statistica sociale alla facoltà di Scienze politiche di Cagliari, è morto ieri all’età di 91 anni.

Specializzato in Criminologia alla Sapienza di Roma, era in pensione da molti anni ma non aveva mai smesso di studiare e dare il suo contributo. Restano celebri le sue indagini sui centri abitati scomparsi in Sardegna fra il 1300 e il 1700 ma anche su argomenti attuali, dallo spopolamento dei paesi dell’interno alla indagini demografiche sulla povertà, con al centro sempre la sua Sardegna. Autore di oltre 90 pubblicazioni, ha firmato opere importanti per capire la storia isolana, ad iniziare da “I sardi nel mondo – Atlante socio-statistico dell’emigrazione sarda” (con Marco Zurru). Nel 2018, intervistato sull’emergenza demografica nell’Isola, indicò l’unica strada possibile: «È la politica che deve agire con interventi che frenino lo spopolamento. Penso alla necessità di garantire i servizi nelle zone interne, migliorare infrastrutture e trasporti. E guardo con favore al ritorno di tanti giovani all'agricoltura». Un appello rimasto, purtroppo, inascoltato.

