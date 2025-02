Addio a Giuseppe Andreozzi, una vita per i diritti e la giustizia sociale 

Sono la gentilenzza e il profondo senso della giustizia le doti principali che tutti, amici e avversari, hanno sempre riconosciuto a Giuseppe Andreozzi, scomparso ieri all’età di 73 anni. Avvocato, politico e punto di riferimento degli ultimi e degli emarginati in città, per mezzo secolo è stato uno dei protagonisti delle battaglie sociali e per i diritti civili, tutte combattute senza mai scivolare nel protagonismo. Proprio quel senso per la giustizia, sin da giovanissimo, l’avevano spinto prima alla militanza nelle file della sinistra sarda, poi all’impegno nell’avvocatura, sino a diventare uno degli amministrativisti più noti e apprezzati dell’Isola.

Nato a Lanusei nel 1952, sbarcato nel capoluogo da bambino, si laureò in giurisprudenza nel 1975, ma sin da ragazzo lottò si distinse nel movimento studentesco per garantire l’alloggio ai fuori sede. Padre di Martina e di Giulia, attuale assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili a Cagliari, nel 2018 - da esponente di spicco dei Rossomori – venne chiamato dal sindaco Massimo Zedda alla guida della Fondazione del Lirico. Una delle prime decisioni fu quella di tagliare le consulenze agli avvocati, molti suoi amici, affidandosi gratis all’Avvocatura di Stato. L’Ente risparmiò un tesoro, grazie a quel suo senso della giustizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA