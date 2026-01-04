Addio a Giovanni Doa, esponente del Pci e assessore comunale nella Giunta Falchi 

Avrebbe compiuto 90 anni il 24 febbraio. Giovanni Doa, dirigente scolastico in pensione, storico attivista del Pci nuorese, ex consigliere comunale e assessore degli Affari generali del Comune, ha lasciato questo mondo ieri alle 14.

Sposato con Nerina Fiori, scomparsa 17 anni fa (anche lei fu impegnata in politica in città come assessora della Cultura e presidente del Consiglio comunale), padre di tre figli, era nato ad Arzana. Laureato in Lettere e filosofia a Cagliari, ha insegnato nelle scuole secondarie della città, prima di assumere l’incarico di dirigente scolastico in alcuni istituti della provincia e a Nuoro, in particolare alla guida della Media numero 4.

Per anni amministratore comunale a Nuoro, fu assessore nella Giunta guidata da Giampaolo Falchi. La sua passione politica e la partecipazione all’attività del Pci, in cui ricoprì anche incarichi dirigenziali, non sono mai venute meno. Si confrontava con i compagni con grande disponibilità al dialogo, pronto a dire la sua con equilibrio e autorevolezza.

