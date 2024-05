Addio a Giovanna Marini, voce del canto popolare 

È morta ieri all’età di 87 anni Giovanna Marini, voce del canto popolare che collaborò anche con il celebre poeta in lingua sarda Peppino Marotto, dal quale imparò l'arte della narrazione popolare improvvisata. «Saremo per sempre riconoscenti a Giovanna per il suo lavoro di ricerca prezioso ed anche coraggioso. Perdiamo un'autentica cantastorie», ha scritto Angelo Branduardi, tra i tanti che le hanno voluto dire addio sui social.

Compositrice, cantante, ricercatrice che ha dedicato la sua vita alla tradizione orale fondando la scuola di musica popolare di Testaccio negli anni Settanta, la prima nel suo genere, che continua la sua attività ancora oggi. Nata a Roma (città in cui è scomparsa) il 19 gennaio del 1937, in una famiglia di musicisti, ha collaborato con la punta di diamante degli artisti italiani - da Calvino a Dario Fo - che hanno cercato di far combaciare letteratura colta e popolare, che nella tradizione italiana sono spesso andate sulla stessa linea.

Diplomata in chitarra al conservatorio di Santa Cecilia, perfezionò i suoi studi con Andres Segovia. Agli inizi degli anni Sessanta Giovanna Marini entrò in contatto con i maggiori intellettuali e studiosi della tradizione popolare italiana, tra i quali Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Roberto Lydi, Gianni Bosio e Diego Carpitella. Nel 1964 a Spoleto prese parte allo spettacolo Bella Ciao, provocando scandalo e reazioni indignate da parte del pubblico. Fece parte del nucleo fondante del Nuovo Canzoniere Italiano e fu una colonna dell'Istituto Ernesto De Martino, in cui raccolse i canti popolari da lei scoperti e catalogati.

RIPRODUZIONE RISERVATA