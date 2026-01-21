Addio a Giovanna,  campionessa  di sport e vitalità 

A luglio del 2023 Giovanna Demurtas aveva partecipato ai Mondiali di Berlino insieme alla delegazione sarda Special Olympics. Da quell’esperienza era rientrata con la medaglia d’oro ottenuta nella disciplina del corpo libero, delle parallele asimmetriche e nel concorso generale, e con un argento nella trave.

Qualche anno prima, nel 2021, aveva vinto il trofeo di ginnastica Zita Peratti a Genova. L’atleta di Arzana si è spenta martedì, all’improvviso. Aveva 55 anni. Nel 2015, Giovanna Demurtas era entrata a far parte dell’associazione Ogliastra Informa. «Il suo - ha scritto in un messaggio di commiato l’associazione presieduta da Rita Concu - non è stato un percorso: è stata una liberazione. Passo deciso, schiena dritta, rigore e disciplina arzanese sono stati il mix perfetto, quello che l’ha resa non una ginnasta, ma una campionessa. Ha reso grande la sua Arzana, la nostra Ogliastra, tutta l’Isola ma soprattutto ha reso tutte e tutti noi invincibili. Ma non nel senso letterale della parola. Più che delle sue prodezze, Giovanna era profondamente fiera di sé». La scomparsa dell’atleta speciale ha suscitato commozione sul territorio.

Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Arzana, Angelo Stochino, che tre anni fa l’aveva accolta in Comune per celebrare i trionfi di Berlino. I funerali domani alle 10 nella chiesa di Arzana. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA