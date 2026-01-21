VaiOnline
Arzana.
22 gennaio 2026 alle 00:28

Addio a Giovanna,  campionessa  di sport e vitalità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A luglio del 2023 Giovanna Demurtas aveva partecipato ai Mondiali di Berlino insieme alla delegazione sarda Special Olympics. Da quell’esperienza era rientrata con la medaglia d’oro ottenuta nella disciplina del corpo libero, delle parallele asimmetriche e nel concorso generale, e con un argento nella trave.

Qualche anno prima, nel 2021, aveva vinto il trofeo di ginnastica Zita Peratti a Genova. L’atleta di Arzana si è spenta martedì, all’improvviso. Aveva 55 anni. Nel 2015, Giovanna Demurtas era entrata a far parte dell’associazione Ogliastra Informa. «Il suo - ha scritto in un messaggio di commiato l’associazione presieduta da Rita Concu - non è stato un percorso: è stata una liberazione. Passo deciso, schiena dritta, rigore e disciplina arzanese sono stati il mix perfetto, quello che l’ha resa non una ginnasta, ma una campionessa. Ha reso grande la sua Arzana, la nostra Ogliastra, tutta l’Isola ma soprattutto ha reso tutte e tutti noi invincibili. Ma non nel senso letterale della parola. Più che delle sue prodezze, Giovanna era profondamente fiera di sé». La scomparsa dell’atleta speciale ha suscitato commozione sul territorio.

Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Arzana, Angelo Stochino, che tre anni fa l’aveva accolta in Comune per celebrare i trionfi di Berlino. I funerali domani alle 10 nella chiesa di Arzana. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Addio Harry, l’Isola conta i danni

Blocco della 195, traffico nel caos: Sos dei sindaci. Oggi riaprono le scuole 
L’emergenza

Contraddizione Sardegna: temporali e acqua in mare

Fonte di Su Gologone sommersa, Cedrino gonfio e Maccheronis scarica 450 metri cubi al secondo 
Gianfranco Locci
L’emergenza

I conti della tempesta: Capoterra in ginocchio

Un milione di euro la prima stima dei danni nel litorale La presidente Todde: «Ristori, interverremo al più presto» 
Piera Serusi
L’emergenza

Lavoratori “differenti”, è polemica

I sindacati: perché il settore pubblico a casa e il privato in ordine sparso? 
Cristina Cossu
Le storie.

«Noi rider in strada con l’allerta rossa, ma l’app era chiusa»

Matteo Cabras RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

«Al Poetto è stato un piccolo tsunami»

Il ciclone ha devastato stabilimenti e chioschi. Allagate case e strade 
Riccardo Spignesi
Giustizia

«Riforma, a sinistra c’è chi dice sì»

Nordio divide l’opposizione, ma scoppia il caso del software spia nelle Procure 
delitto di Anguillara

Il marito crolla: «Ho ucciso Federica»

Al Gip avrebbe detto di averlo fatto per non perdere l’affidamento del figlio 