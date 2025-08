Addio a Gigi Meloni, l’ex consigliere gentiluomo e amante del folk 

Selargius dice addio a Gigi Meloni, ex consigliere comunale molto conosciuto in città, scomparso martedì dopo una lunga malattia. «Da oggi la nostra comunità è un po’ più triste e sola», le parole del sindaco Gigi Concu a nome del Municipio, «piangiamo Gigi Meloni, ex consigliere comunale per tanti anni ma soprattutto una grande persona. Un uomo educato, dotato di grande senso dell’umorismo, gentile, rispettoso, impegnato nel sociale, nella cultura, attivo nei gruppi folk e con un fare da galantuomo d’altri tempi che certamente mancherà a chi ha avuto il piacere e l’onore di condividere un pezzo di vita con lui, tra i banchi del Consiglio o fuori; tra le strade di Selargius che tanto amava e che l’ha eletto per la prima volta nel 2012 e riconfermato nel 2017».

E ancora: «Di lui ho tanti ricordi personali, ma ciò che più di tutto ho impresso nel cuore e nella mente è la sua profonda onestà e il suo evitare con fermezza la politica urlata e le polemiche fini a se stesse. Oltre al profondo amore che lo legava alla moglie e al figlio. A nome personale», conclude il sindaco «e dell’intera amministrazione comunale ci stringiamo al dolore dei familiari».

