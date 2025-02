Addio a Gigi Ibba, obriere e attore teatrale 

Città in lutto per la scomparsa di Gigi Ibba, morto dopo una breve malattia a 67 anni. Presidente del comitato di Sant’Elena nel 2006, obriere di Sant’Efisio e fondatore del gruppo teatrale amatoriale Sacro Cuore, era molto amato e conosciuto, come dimostrano le tantissime persone che non sono volute mancare all’ultimo saluto che si è celebrato nella basilica di Sant’Elena

Un funerale a cui ha assistito una folla commossa. Ad accompagnare il feretro c’erano le launeddas e le bandiere dei Comitati di Sant’Elena e di Sant’Efisio. Presente al completo anche il Comitato di San Giovanni Evangelista.

La messa è stata celebrata dal parroco della basilica don Alfredo Fadda assieme al parroco di Sacro Cuore don Antonello Piras e ad altri sacerdoti quartesi. Don Alfredo, durante l’omelia ha ricordato la bontà d’animo di Ibba che era anche «un uomo di grande fede». Non era mancato neanche all’arrivo delle reliquie di Sant’Elena lo scorso maggio quando aveva dato anche il suo prezioso contributo nell’organizzazione. E con il gruppo teatrale sacro Cuore aveva partecipato come sempre ai festeggiamenti di settembre per la patrona.

RIPRODUZIONE RISERVATA