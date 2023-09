Addio a Gianni Pesce, guidò il commissariato di Sant’Avendrace 

È morto a 84 anni Gianni Pesce, per vent’anni – tra il 1969 e il 1989 – a capo del commissariato di Sant’Avendrace, poi ad Alghero. A darne notizia è un suo stretto collaboratore di allora, Luigi Ciciari.

Dall'omicidio di Giuliano Figus a quello di Wilson Spiga, sino alla nascita della Banda di Is Mirrionis, Pesce gestì da “superpoliziotto” un periodo complesso della criminalità cittadina. Erano anche gli anni dell’eroina che mieteva numerose vittime: «Nel 1976 contammo 5.000 eroinomani a Cagliari, una dose costava 250.000 lire e chiunque cascava in quell'inferno», ricordò due anni fa, quando tornò in città dopo vent’anni.

Lasciato il lavoro a 54 anni, Pesce si è dedicato alle sue passioni: innanzitutto il mare, girando il mondo in barca a vela, poi i viaggi in moto, i gioielli in oro, la scultura e i romanzi polizieschi, il cui protagonista, il commissario Mari, ricorda molto se stesso, così come i casi raccontati sono basati su fatti realmente accaduti. «In quegli anni Cagliari sembrava una terra di frontiera», disse in un’intervista rilasciata due anni fa riferendosi al periodo in cui diresse Sant’Avendrace. «Ora le acque si sono calmate ma gli occhi devono rimanere aperti».

