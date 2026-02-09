Addio a Giancarlo Dettori, stella del teatro 

«Si è compiuto il tempo. Un’era lunga novantatré anni si dissolve nell'eterno, e il mio pianto diventa preghiera». La famiglia annuncia così, ieri sui social, la morte a Milano dell’attore cagliaritano Giancarlo Dettori. «Il ciclo della vita che mi è stata affidata torna alla sua sorgente, dove nulla si perde e tutto si ritrova - scrive il figlio Carlo -. Papà, hai varcato la soglia della luce: ora sei con la tua Franchina – la moglie Franca Nuti, anche lei attrice – nel luogo dove l'amore non conosce separazione».

Cagliari e Iglesias

«Sono nato a Cagliari, mio padre era originario di Porto Torres ma essendo un ufficiale dell'artiglieria veniva spesso trasferito. A tre anni ero a Nuoro, dove mi ammalai gravemente: poliomielite. Mi sono salvato grazie a un medico, di cui non ricordo il nome, che per un anno venne a casa a farmi le scosse elettriche sul viso», così aveva spiegato in una folgorante intervista rilasciata a L’Unione Sarda nel 2014. Aveva raccontato non solo il suo forte legame con nostra Isola ma anche che... «Ho iniziato a fare il giornalista su L’Unione Sarda. Mi firmavo l’acciarino, scrivevo articoli da Iglesias sul pericolo della silicosi in miniera». Qui era arrivato dopo la guerra sulla scia dei trasferimenti di suo padre, ufficiale d’artiglieria. «Era il 1945. Arriviamo nella piazza principale con un asinello caricato dei nostri pochi averi. Io avevo un paio di scarpe con la suola fatta coi pneumatici dei camion. Un giovinastro mi guarda e dice “Ma chini è custu copertone? ”. Da quel momento copertone diventa il mio nome», aveva spiegato andando oltre nel suo rapporto con l’Isola. «Ero autonomista convinto. Iscritto al Psd’az, innamorato delle idee di Lussu».

Roma e Milano

Dalla natìa Sardegna nel 1952 la fuga a Roma. «Per tutti ero il figlio del colonnello Dettori. Nella mia follia volevo recuperare me stesso. Allora parto, mi iscrivo all’Accademia d'arte drammatica. Senza essere mai andato prima d’allora a teatro. Divento il primo della classe, diploma a pieni voti. Era la mia vocazione o la mia condanna: leggere e recitare qualcosa». Inizio folgorante, con Giorgio Strehler a Milano al Piccolo. «Ci sono rimasto 40 anni, fino alla sua morte. Mi vide Paolo Grassi, mi propose un’audizione al Piccolo», era il 1957. Ho trovato questo signore straordinario: ho capito che con lui potevo studiare per 5 anni il “Faust” di Goethe ma di avere in cambio una ricchezza culturale e interiore senza pari. Sono diventato fra gli attori il suo più grande amico. Abitavamo nella stessa strada, certe volte dopo il lavoro si fermava a casa a cenare alle 8 di sera e alle 10 del mattino era ancora lì a filosofeggiare, mentre io ero steso sul divano». Ogni tanto qualche libertà. «Strehler non era d’accordo. È vero, ho fatto volutamente poco teatro commerciale, però ogni tanto avevo bisogno di provare cose diverse, anche piccoli divertissement come girare un film con Edwige Fenech nuda, “La pretora”».

Che carriera

La sua vena brillante era già evidente nel 1956: viene infatti scelto a teatro per il personaggio del Mago Zurlì ideato da Cino Tortorella che lo interpreterà poi in Tv, perché Dettori preferirà seguire il suo lavoro che lo porterà naturalmente nel tempo in altri teatri e con altri grandi registi, che vanno da Squarzina a Vitez, da Pagliaro a Puggelli. Significativa anche la carriera radiofonica. Così in televisione nel 1976 è presentatore del varietà “Insieme facendo finta di niente” con Enza Sampò e nel 1984 conduce il quiz “Giallo sera” con Marina Perzy. Naturalmente partecipa contemporaneamente a vari sceneggiati, da “I fratelli Karamazov”a “Puccini”, mentre è protagonista della serie “Casa Cecilia” con Delia Scala. L’ultimo set cui ha partecipato è stato nel 2017 “Gli sdraiati” di Francesca Archibugi. Segnato dagli anni e diversi acciacchi, scomparsa due anni fa la moglie Franca Nuti, è andato poi diradando molto le sue apparizioni. (red. cult.)

