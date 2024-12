Come Davide e Gionata nella Bibbia: «Un legame che superava ogni difficoltà, pericolo e persino la morte». Don Giulio Madeddu, parroco della chiesa di Santo Stefano a Quartu, fa tremare migliaia di persone nell’omelia del funerale di Giacomo Desogus e Matthias Steri, 28enni, morti in un incidente di caccia ancora da chiarire una settimana fa. Non solo cerimonia funebre: i due sono stati tumulati uno accanto all’altro.

a pagina 4