Addio a Franco Becini, la voce della strada 

La chitarra e l’apixedda con sistema di amplificazione sono stati per decenni il marchio di fabbrica che lo ha reso conosciuto a generazioni di cagliaritani. Ieri Franco Becini, 85 anni, musicista di strada e riparatore di serrande, è morto: la sua voce aveva smesso di animare le vie della città da qualche anno, anche per dei problemi di salute. Le esibizioni nelle vie attorno al mercato di San Benedetto, ma anche a Is Mirrionis e in piazza Yenne, non sono mai passate inosservate e la sua storia è stata raccontata nel cortometraggio di Enrico Pau “La volpe e l’ape”. «È morto Franco Becini», ha scritto su Facebook il regista, «cantante di strada, attore, esperto di serrande metalliche, autista di apixedde, fibra profonda della città, artista amato da tanti, anima popolare di una città che con la sua morte perde l’immagine di un passato che in lui sopravviveva felice e dissolto».

Il repertorio

Nato a Pirri, Becini ha vissuto in via Bacaredda in una casa popolare. Raggiungeva il mercato a bordo della sua apixedda e, chitarra in mano, si esibiva in concerti su repertorio melodico. Tra i pezzi forti, le canzoni di Mario Merola e di Claudio Villa. Sui social tantissimi i commenti dei cagliaritani che lo hanno conosciuto, fermandosi per ascoltare la sua voce in cambio di qualche spicciolo. E con la musica e i lavoretti saltuari è riuscito a crescere, non senza difficoltà, sette figli. Nel 2018 gli agenti della Polizia Locale lo hanno sorpreso sul suo mezzo che non era assicurato. Da quel momento, non potendosi permettere di pagare la polizza, si è dovuto obbligatoriamente fermare.

Il cortometraggio

La sua storia ha ispirato il cortometraggio “La volpe e l’ape” di Pau che ha curato la sceneggiatura insieme ad Antonella Iaccarino e Aldo Tanchis (1996). Franco fa l'autotrasportatore con la sua Ape ma sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Un ambiguo figuro, Claudio, lo lusinga dopo averlo ascoltato suonare dal vivo per strada con la sua chitarra dal suono metallico e gli amplificatori come un armadio, e gli propone la possibilità di un contratto per un disco e concerti anche fuori dalla Sardegna. In realtà lui è solo interessato all'Ape: infatti, mentre Franco prova una canzone, Claudio gli ruba il mezzo e scompare.

L’appello

Una delle sue figlie, Sara, ha dato la notizia della morte del padre, «conosciuto in tutta Cagliari come un artista e musicista di strada. Come famiglia chiediamo gentilmente un piccolo aiuto per una degna sepoltura. Grazie in anticipo a chi aiuterà con un bonifico da effettuare a IT95L3608105138292413692420, intestato ad Andreina Sanna». Oggi, alle 16, nella parrocchia di San Giacomo, il funerale. (m. v.)

