Addio a Francesco Pazienza,  il “faccendiere” dei misteri 

La Spezia. Sulla copertina del suo ultimo libro rivendicava che la parola “faccendiere”, che avrebbe avuto in futuro tanto successo sulla stampa italiana, era stata coniata ad hoc da Eugenio Scalfari per la sua «modesta persona».

Dopo una vita vissuta sul crocevia delle storie più enigmatiche del Paese - dalla strage di Bologna all’attentato a Papa Wojtyla - è morto ieri a 79 anni nell’ospedale di Sarzana (La Spezia) l’uomo dei misteri degli anni Ottanta Francesco Pazienza. Ex agente del Sismi, massone, protagonista più o meno palese di tante trame segrete, Pazienza, che era nato in provincia di Taranto nel 1946, abitava in una villa a Lerici, nel Golfo dei Poeti, dove stava trascorrendo gli anni della vecchiaia. La sua carriera come faccendiere inizia in Francia, negli anni '70, come consulente finanziario. Alla fine del decennio entra nel Sismi, ma lo lascia due anni dopo sulla scia del suo coinvolgimento nella strage di Bologna e dello scandalo P2, a cui sarebbe affiliato (ma lui nega). Rifugiatosi negli Usa, viene arrestato nel 1985, poi estradato in Italia nel 1986. Nel 1995 viene condannato in via definitiva per depistaggio per aver sistemato lo stesso tipo di esplosivo usato a Bologna in un treno Milano-Taranto nel 1981. Dal 2007 era in libertà vigilata. Si è sempre detto innocente.

RIPRODUZIONE RISERVATA