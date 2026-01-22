Addio a Francesco Deiana, testimone dell’Olocausto 

Francesco Deiana se n’è andato alla vigilia dei Giorni della memoria, quelli in cui si celebra la commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Aveva 102 anni, il nonnino originario di Osini ma da una vita residente a Gairo che, nel corso della Seconda guerra mondiale, era stato deportato. Testimone dell’orrore ad Auschwitz Birkenau, nonno Francesco si è spento nella notte fra mercoledì e ieri all’ospedale di Lanusei. A Gairo si era sposato con Elisa Mascia, scomparsa nel 2018, con la quale ha avuto tre figli, di cui due (Cecilia e Virgilio) in vita, e amava la lettura. Da giovane era partito per la Germania in cerca di fortuna. Come tanti conterranei, voleva migliorare la propria condizione di vita costruendo un futuro più sereno rispetto a quello che, all’epoca, si prospettava da queste parti.

Aveva lavorato come operaio. Poi la scelta di rientrare nella terra natia. Nel paese di cui era originaria l’amata moglie si era sempre distinto per le attività di volontariato e con i più giovani condivideva spaccati della sua vita, aprendo spesso riflessioni sui drammatici racconti della deportazione. Il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai, ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari. «Persona splendida e di cultura: zio Francesco era la nostra memoria storica», ha detto Lorrai. I funerali oggi alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo, a Gairo. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA