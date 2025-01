Folla e commozione a Elmas per l’addio a Francesca Deidda, la 42enne uccisa lo scorso maggio a San Sperate dal marito Igor Sollai. In chiesa il saluto fra i genitori dell’assassino, reo confesso, e Andrea Deidda, fratello della vittima. L’arcivescovo Giuseppe Baturi: «L’amore non è possesso, non è violenza», ha detto. Le colleghe: «Eri la migliore di tutte noi».

