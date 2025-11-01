VaiOnline
Lutto
02 novembre 2025 alle 00:16

Addio a Franca Satta Marchi, domani i funerali 

È stata punto di riferimento per generazioni di studenti, come pure per l’Azione cattolica. Franca Satta Marchi, docente di letteratura italiana e filosofia, è morta a 87 anni a Mantova, città dove risiede uno dei tre figli. Lei, originaria di Gavoi, nuorese d’adozione dopo il matrimonio con Francesco Satta, è stata una figura di spicco nel mondo culturale ed ecclesiale della Barbagia.
È stata presidente diocesana, delegata regionale e consigliera nazionale di Azione cattolica. Ha guidato con lo stesso impegno l’Adi diocesana, ha collaborato con il settimanale L’Ortobene e con Radio Barbagia di cui è stata anche cofondatrice assieme a don Rosario Menne. I suoi punti di riferimenti erano esponenti politici di primo piano del mondo cattolico come La Pira, Dossetti, Moro, Bachelet, don Milani, don Mazzolari. Con grande intelligenza e passione ha portato avanti il suo impegno nella Chiesa barbaricina, come pure nel mondo della scuola dove ha conquistato l’apprezzamento di generazioni di studenti. Non a caso sui social sono tantissimi i messaggi dei suoi ex allievi che ricordano la ricchezza culturale e dialettica, capace di avvicinarli comunque allo studio.

I funerali domani pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di san Giuseppe.

