Addio a Fosbury, capovolse il salto in alto 

Un rivoluzionario, almeno nel suo sport. Come altro si può definire Dick Fosbury, che domenica si è arreso a un linfoma a 76 anni? Aveva capovolto il mondo capovolgendo se stesso, reinventando le regole del salto in alto e aprendo la strada a un nuovo e definitivo modo di scavalcare l’asticella. Il suo gesto è paragonabile, al tiro libero del basket, effettuato a una mano da sopra la testa, anziché a due dal basso, tanto per citare un gesto che ha mandato totalmente (o quasi) in pensione quello precedente.

Richard Douglas Fosbury, nato il 6 marzo 1947 a Portland, in quell’Oregon che è diventato una delle culle dell'atletica leggera moderna (basti pensare a Steve Prefontaine o alla Nike), stupì il mondo durante i Giochi di Messico 1968, a 21 anni, con il nuovo record olimpico di 2,24, sfruttando la tecnica di scavalcamento rovesciato che aveva perfezionato sin dai tempi del liceo. Sino ad allora, lo stile “ventrale” era stato l’unico utilizzato e sarebbe comunque sopravvissuto per anni. Delle 36 medaglie olimpiche assegnate nelle successive edizioni dei Giochi nell’alto, 34 sono figlie dello stile Fosbury. Uno stravolgimento tecnico totale e geniale, che oggi ci fa dire che l’atletica ha perso uno dei suoi campioni più brillanti. Un vero rivoluzionario. ( c.a.m. )

