Addio a Fois, il patron del Biggest 

Samassi dice addio a Francesco Fois, l’imprenditore dell’intrattenimento scomparso all’età di 90 anni. Fois era conosciuto in tutta la Sardegna grazie al Biggest, la celebre discoteca che aprì nel 1981 in via Marconi e che diventò in poco tempo un punto di riferimento per la musica e la vita notturna in tutta l’Isola sino al 2020, anno di chiusura.

Madonna

Migliaia di persone ogni fine settimana arrivavano a Samassi per ballare. Il momento storico il 20 ottobre del 1983: al Biggest arrivò una cantante all’epoca ancora poco conosciuta, Veronica Ciccone, in arte Madonna, per la registrazione di una puntata del programma Rai Discoring, in onda il pomeriggio di domenica su Raiuno, presentata da Gianni Boncompagni, Isabel Russinova, Anna Pettinelli ed Emanuela Falcetti. Di fatto fu la prima esibizione dal vivo in Italia della futura rockstar.

Un grande evento: ad applaudire Madonna una folla immensa che, pur non conoscendo l'artista, aveva intuito che la serata sarebbe stata memorabile, come tutte le manifestazioni trasmesse poi su Disco Ring, appuntamento cult per i giovani.

Il concerto fu interrotto e poi ripreso per un allarme-bomba. L'artista, look total black, catenine, bracciali, i pendenti con la croce, era ancora distante, ma già si intravedevano, dagli iconici e dissacranti abbigliamenti che l'hanno trasformata in una vera icona internazionale. Fois non sapeva ancora che quell'artista statunitense sarebbe diventata una tra le più grandi pop rockstar del mondo. Ma di certo l’imprenditore aveva intuito le potenzialità, la grinta e il fascino ammaliante di questa grande artista statunitense con radici nell’Abruzzo.

Il cordoglio

«Fois aveva avuto una giusta intuizione quando decise di fare il Biggest, la più grande discoteca in Sardegna, che ha fatto ballare e divertire intere generazioni - così la sindaca Maria Beatrice Muscas - grazie per tutto il divertimento che ci ha consentito e talvolta regalato».

«Tristissima notizia che sconvolge la comunità - così Daniele Cabras, organizzatore del carnevale a Samassi - Il Biggest è stato motore dell’economia della movida samassese. Il pioniere della musica mancherà a tutti noi».

La storia

Emigrato da giovane in Svezia, Fois rientrò in Sardegna alla fine degli anni Settanta carico di idee nuove. Con un socio aprì un’attività di ricostruzione pneumatici a Villasanta, poi da solo il “Play time”, discoteca nel centro di Samassi. Da lì, nacque poi il progetto di realizzare una discoteca più grande e moderna, il Biggest che, mentre era in costruzione, nel 1979, fu teatro di un attentato intimidatorio. Fois andò avanti e fu un grande successo anche grazie alla sala dedicata al ballo liscio e latino americano, oltre a quella per la disco music.

I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15.30 alla Beata Vergine di Monserrato.

