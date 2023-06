Addio a Floris, fece amare Dante a tanti liceali 

“Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi”. Chissà quante volte Titino Floris avrà declinato quei versi delle Bucoliche di Virgilio che ha insegnato a tante generazioni di giovani nuoresi passati per il liceo classico Asproni. E tante altre volte recitava Dante, leggendo e rileggendo La Divina Commedia, spiegando ai suoi studenti la grandezza del sommo poeta e quanto fosse immenso l’amore per Beatrice.

Ora, il professor Titino Floris, scomparso ieri all’età di 91 anni, racconterà la bellezza della letteratura italiana e latina a chi incontrerà e rincontrerà nel suo percorso ultraterreno, ma certamente sono in tanti coloro che lo ricordano con affetto e già da ieri esprimevano tristezza dopo aver appreso della sua scomparsa. Soprattutto i suoi ex allievi, coloro che lo hanno conosciuto nelle aule del liceo Asproni, quando con uno spirito apparentemente leggero, ma in realtà profondo, ricco di cultura e umanità, spiegava e interrogava nella quotidianità di giornate scolastiche che non erano mai banali. E quando capitava di incontrare il prof fuori dalla scuola, al Corso, o vicino alle Grazie, sempre a braccetto con la moglie, un sorriso e qualche battuta erano il suo modo di continuare a mostrare affetto verso i suoi allievi. Chi vorrà salutarlo potrà farlo domani alle 10.30 alla chiesa delle Grazie e abbracciare i suoi familiari.

