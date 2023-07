Addio a Felicetto Contu, l’ultimo democristiano: «Un esempio per tutti» 

«Le capacità degli individui non sono legate all’età. Conosco giovani già vecchi, senza entusiasmo. E anziani con uno spirito giovane». Felicetto Contu si inseriva senza dubbio in quest’ultima categoria e rispondeva così a chi lo punzecchiava sulla sua lunga – lunghissima – carriera politica, iniziata appena diciassettenne. Contu, morto ieri a 95 anni, è detentore di molti record: è stato presidente del Consiglio regionale per otto anni e l’ultimo incarico (Difensore civico) l’ha ricevuto da novantenne.

La carriera

Nato il 10 settembre del 1927 a Mogoro (allora nel territorio di Cagliari), notaio, diventa consigliere comunale, sindaco e poi assessore provinciale a 24 anni. Da quel momento parte un’ascesa inarrestabile. Consigliere regionale, assessore (Giunte Pili e Masala), presidente dell’assemblea, deputato, parlamentare europeo (con il comunista Andrea Raggio e il sardista Mario Melis), sottosegretario. Ha mosso i primi passi da sardista, ma sulla pelle, da qualche parte, aveva tatuato lo scudocrociato Dc: «Sono democristiano, lo sono sempre stato, e lo sarò in eterno, ma credo alla Sardegna indipendente, o come si dice oggi sovranista. L’ideale, per me, è una Regione sovrana, orgogliosa, federata con l’Italia», spiegò in una delle ultime interviste, quando il partito di riferimento era diventato l’Udc. Ha ricoperto tutti gli incarichi del panorama istituzionale, tranne quello di presidente della Regione. «L’avrei potuto fare. Un tempo i presidenti non venivano eletti dal popolo ma dal Consiglio regionale e in media duravano un anno o un anno e mezzo. Ho preferito puntare sulla presidenza del Consiglio: così, per cinque anni ero tranquillo», raccontava col sorriso. Non gli mancavano, di certo, le preferenze. «Nel 1989 presi 230mila voti. Più di Cossiga. Pensate: 230mila sardi che votano Dc e scrivono il nome Contu».

I ricordi

Chi fa o ha fatto politica ad alti livelli in Sardegna non può non aver incrociato il suo sguardo. «È stato un punto di riferimento per tutti, in particolare per l’area moderata. Grande personalità, grande spessore politico e preparazione culturale, amabile sotto il profilo umano», è il ricordo del governatore Christian Solinas.

Dal 1969 al 1977 ha diretto il Consiglio regionale dal banco più alto: «Un ruolo a cui teneva moltissimo, forse più di tutti tra quelli ricoperti», ricorda l’attuale presidente Michele Pais, che di Contu sottolinea «equilibrio, educazione, rettitudine, correttezza e un’etica politica da cui prendere esempio ed insegnamento».

«L’ho sentito al telefono qualche settimana fa, era lucidissimo, come sempre. Lo è stato fino all’ultimo», dice Graziano Milia, sindaco di Quartu, città dove Contu aveva scelto di stabilirsi.

«La Sardegna perde uno dei suoi più grandi protagonisti, non solo per aver sostenuto l’agricoltura come presidente, ma anche per la sua lunga e importante attività istituzionale in Consiglio regionale sempre in difesa del lavoro nei campi e del mondo delle campagne», dicono Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, associazione che Contu contribuì a fondare insieme a Paolo Bonomi nel 1969, e di cui fu presidente onorario.

Il funerale giovedì alle 17, nella basilica di Bonaria a Cagliari.

