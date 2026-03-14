Addio a Fara, Mister Universo 

La chiesa di Santa Maria degli Angeli era gremita. Una folla ammutolita e incredula ha partecipato al funerale dell'ex Mister Universo, Gianstefano Fara, 55 anni, che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di venerdì sulla statale 131, nello svincolo per l'area industriale di Tossilo. Dietro la bara la mamma Anna, la sorella, suor Ilaria, il fratello Davide. Poi i parenti, il sindaco Francesco Caggiari, tanti suoi allievi, tanti sportivi, giunti dai paesi del circondario, ma anche da lontano.

La messa è stata celebrata dal vescovo, monsignor Mauro Maria Morfino, col parroco don Agostino Carboni, alla presenza delle confraternite, del coro parrocchiale, di tante suore arrivate anche da Cagliari. Morfino ha pronunciato parole di conforto per i familiari e per l'intera comunità di Bortigali, che ha dovuto vivere altri giorni di lutto per questa nuova tragedia.

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