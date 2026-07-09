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Fonni
10 luglio 2026 alle 00:30

Addio a Falconi, grande cordoglio in Barbagia 

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La morte di Bachisio Falconi, già sindaco e consigliere regionale, noto imprenditore turistico nonché padre dell’attuale prima cittadina di Fonni, ha suscitato una vasta commozione in tutto il Nuorese. «È una notizia drammatica che sconvolge chi lo ha conosciuto in Barbagia e Sardegna, come bravo sindaco che ha rilanciato il suo paese dopo una fase difficile, come consigliere regionale al servizio delle popolazioni delle aree interne e come promotore di importanti leggi e provvedimenti per le imprese artigiane della Sardegna, come imprenditore turistico regionale e nel nostro lago contribuendo alla sua affermazione», sottolinea Salvatore Lai, già assessore regionale e sindaco di Gavoi, stessa militanza nel Pds. «È un giorno triste per i nostri paesi perché ci lascia un punto di riferimento sicuro e autorevole», aggiunge. Falconi, tradito da un infarto, è morto a Barcellona.

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