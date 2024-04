Addio a Fabio Lai: due volte donatore, esempio di altruismo  

Diciassette anni fa donando il midollo ha salvato la sorella, oggi regala un sorriso a chi aspetta un trapianto di cuore, reni e cornee. Sarà ricordato per la grande generosità Fabio Lai, l’allevatore 54enne di Desulo morto in ospedale a Cagliari dopo aver accusato un malore mentre stava lavorando nelle campagne di Siliqua. Ieri è tornato per sempre nel suo paese, dove familiari e amici l’hanno salutato per l’ultima volta. Dopo aver gestito un bar nel centro di Iglesias aveva ripreso a lavorare in campagna nell’azienda del cognato Franco Murgia tra Siliqua e Vallermosa.

La tragedia

«Da poco aveva superato alcuni problemi personali e la vita aveva ripreso a sorridergli», commentano alcuni amici. Ma la serenità ritrovata ha fatto i conti con un destino crudele nel pomeriggio di lunedì scorso. Durante il lavoro si è sentito male all’improvviso. Con lui c’era un nipote che si è attivato immediatamente per chiedere i soccorsi. L’ambulanza del 118 ha raggiunto l’azienda che si trova a ridosso della strada provinciale 89. I medici hanno accertato che la situazione era molto grave e si è reso necessario l’intervento dell’elicottero. Fabio Lai è stato quindi trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Una volta arrivato al pronto soccorso era ancora cosciente ma in condizioni molto gravi. La situazione è peggiorata con il passare delle ore ed è stato disposto il ricovero nel reparto di terapia intensiva, ma tutti i tentativi per salvare la vita del 54enne si sono rivelati vani.

La generosità

Fabio Lai era una persona particolarmente generosa. L’aveva confermato di recente anche in occasione del rinnovo della carta d’identità indicando il suo consenso per la donazione degli organi. Ma già 17 anni fa si era reso protagonista di un gesto di altruismo donando il midollo alla sorella Michela. «Mia madre stava malissimo – ricorda Irene Fancello, la nipote di Fabio Lai – tutti i fratelli fecero gli esami per verificare eventuali compatibilità e zio aveva tutte le carte in regola. Non ci pensò due volte. Con il suo gesto ha regalato la vita a mia madre. Ricordo che dopo la donazione si rivolse ai medici manifestando la sua disponibilità a rendersi utile anche per aiutare altre persone». Ieri pomeriggio Fabio Lai è tornato nel suo paese per i funerali.

L’addio e i ricordi

L’hanno salutato in tanti. I tre figli, i familiari e gli amici di sempre. Tutti hanno sottolineato la grande generosità anche negli ultimi istanti della sua breve vita. Negli ultimi anni donava spesso il sangue. Qualche giorno fa l’ultimo grande gesto: il 54enne desulese ha infatti donato cuore, reni e cornee. Regalerà la speranza di una vita migliore ad altre persone in attesa di un trapianto.

«Fabio era molto legato al paese – ricorda il sindaco di Desulo, Giancristian Melis – ci siamo sentiti anche una settimana fa. Sapevano che era una persona molto generosa. Siamo addolorati per la perdita di un amico di tutti. Tutta la comunità è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore».



