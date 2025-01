Addio a Fabio Cudicini, il Ragno Nero del Milan 

Due giorni dopo la gioia per il trionfo in Supercoppa, il Milan dà l’addio a uno dei suoi giocatori più iconici, Fabio Cudicini, che si è spento ieri a 89 anni. Soprannominato il Ragno Nero, con il club rossonero ha vinto praticamente tutto dal 1967 al 1972, anno in cui chiuse la carriera: Coppa dei Campioni, Intercontinentale, scudetto, Coppa delle Coppe, Coppa Italia. Una bacheca cui si aggiungono un’altra Coppa Italia e una Coppa delle Fiere conquistate con la Roma dove aveva giocato dal 1958 al 1966 guadagnandosi invece il soprannome di Pennellone per la sua altezza.

Nato a Trieste il 20 ottobre 1935, era cresciuto nelle giovanili dell’Udinese per poi passare ai giallorossi e infine al Milan, dove lo volle fortemente Nereo Rocco. Il Ragno Nero fu decisivo per tutte le vittorie rossonere di quel periodo. Paragonato al mitico Lev Jascin, anche per il completo nero, era dotato di fisico slanciato ed era essenziale negli interventi ma poco spettacolare. Entrato nella storia rossonera anche come para rigori, detiene ancora il record di imbattibilità a San Siro: 1132 minuti.

Nonostante i successi col suo club, il portiere non giocò mai in Nazionale dove erano quasi inamovibili Ricky Albertosi e Dino Zoff. Venne solo chiamato come riserva nelle qualificazioni ai Mondiali 1970. Il padre Guglielmo era un difensore che nel primo dopoguerra militò nella Triestina, il figlio Carlo ha fatto fortuna tra i pali in Inghilterra con Chelsea e Tottenham.

