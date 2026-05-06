Addio a Evaristo Beccalossi, leggenda dell’Inter 

Un artista in campo, un genio che «non giocava con il pallone, era il pallone che giocava con lui». Con Evaristo Beccalossi se ne va un pezzo di storia del calcio italiano e dell’Inter, di cui è stato una bandiera. Era un fantasista, uno di quei giocatori in via d’estinzione, dotato di grande tecnica ma anche discontinuo, capace in anni non troppo gloriosi di rilanciare l’orgoglio nerazzurro. «Ho sempre giocato per divertirmi, non per faticare», raccontava. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, ma da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato nel 2025 e un periodo di coma. È morto nella notte tra martedì e ieri nella clinica Poliambulanza a Brescia. Domani i funerali nella sua città.

«Sempre uno di noi», lo ricorda l’Inter. Beccalossi cominciò dalle Giovanili del Brescia. Destro di nascita, esercitò il sinistro contro il muro tanto da diventare mancino o meglio ambidestro. Arrivò all’Inter nel 1978. In sei stagioni 215 presenze, 37 gol, uno scudetto (il12esimo nerazzurro) e una Coppa Italia. Aveva il 10 sulla maglia, giocava con Bordon, Baresi, Altobelli, Caso, Bini, Marini, Oriali, Canuti, Pasinato, Muraro, Mozzini, Pancheri, Ambu, Cipollini, Occhipinti. Negli annali vittorie e sconfitte, gioie e sofferenze: come la doppietta sotto la pioggia nel derby dell’ottobre 1979 e i due rigori sbagliati in 8’ nella semifinale di Coppa Uefa contro lo Slovan Bratislava, stagione 1982-83. Beccalossi pensò che un errore così gli sarebbe costato l’affetto dei tifosi, ma l’amore non si poteva scalfire e San Siro la partita successiva lo accolse con la solita ovazione. Anzi, quella partita divenne iconica tanto che Paolo Rossi la portò a teatro con un monologo. Con la Nazionale sfiorò soltanto la convocazione ai Mondiali dell’Italia di Bearzot. Un rammarico grande ma vissuto con leggerezza. Lascia un grande vuoto, soprattutto nella famiglia Inter.

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