Addio a Emanuele, morto dopo l’incidente in moto 

Non ce l’ha fatta Emanuele Puggioni, per gli amici “Lillino”, il ragazzo algherese di 25 anni che mercoledì mattina era rimasto vittima di un grave incidente in sella alla sua moto sulla strada dei Due Mari. La Bmw sulla quale il giovane centauro viaggiava, con una ragazza di 23 anni seduta dietro, è andata a sbattere contro una Lancia Y condotta da un 59enne, che procedeva in direzione opposta. Un frontale durante il quale Emanuele Puggioni aveva subito l’amputazione traumatica di una gamba. Portato all’ospedale di Sassari in elisoccorso e poi sottoposto ad un intervento chirurgico, il giovane si è arreso prima della mezzanotte.

Lillino, come lo chiamavano gli amici, era nato ad Alghero ma cresciuto a Torino con la mamma. Da circa cinque anni era tornato in Sardegna e risiedeva nella borgata di Sa Segada, con il padre, un dipendente dell’aeroporto civile. «Un ragazzo solare, non lo vedevi mai arrabbiato anche se qualcosa andava storto. Era appassionato di pesca e si era fidanzato da quasi un anno con una ragazza e si dedicava solamente a lei», raccontano gli amici stretti, distrutti dal dolore per la prematura scomparsa di Emanuele. La notizia della sua morte ha subito fatto il giro del web tra i coetanei, suscitando rabbia e dolore. Anche nella piccola comunità di Sa Segada, i residenti si sono stretti intorno al dolore dei familiari.( c.fi.)

