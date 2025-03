Addio a Duilio Augusti: «Era un pezzo di storia della nostra comunità»

Grande commozione a Pirri per la scomparsa, all'età di 70 anni, di Duilio Augusti. Il noto imprenditore edile, presidente del Pirri Calcio dal 2013 al 2019, si è spento al Policlinico circondato dall'affetto dei suoi cari. «Grazie per l’immenso amore che hai donato alla tua famiglia. La passione e la dedizione per il tuo lavoro ci saranno da esempio per continuare quello che tu, con fatica, sacrificio e grande orgoglio hai costruito». Così la moglie Antonella, 67 anni, e i figli Cristiano e Roberta, che lo piangono insieme ai suoi 6 adorati nipoti. Da 3 anni lottava come un leone contro un male terribile che non gli ha lasciato scampo. Classe 1954, pirrese doc, cominciò a 13 anni come imbianchino. Fu l'inizio di una scalata che lo portò, nel 1981, a fondare la sua impresa.

Il ricordo

«Un padre esemplare, gli devo tutto», lo ricorda commosso il primogenito Cristiano, ora a capo dell'azienda, «era specializzato in ristrutturazioni e non c'è strada a Cagliari e dintorni dove non abbia effettuato almeno un intervento». Tra i tanti palazzi restaurati anche quelli di piazza Galilei a Cagliari e piazza Dessì a Quartu caratterizzati dai grandi cerchi in vetro dell'artista Rosanna Rossi. «Adorava le Harley-Davidson e tifava Cagliari. Il giorno dello Scudetto si arrampicò, sedicenne, in cima all'Amsicora per portarsi a casa le bandiere di Cagliari e Bari. È stato abbonato per decenni e ha cominciato a portarmi allo stadio quando avevo appena 3 anni». Nel 2012 fece restaurare, a sue spese, il campanile della chiesa di San Giuseppe dove martedì ha ricevuto l'ultimo saluto. Una chiesa grande quella di via Toti, che tuttavia ha faticato a contenere la gran folla di pirresi che ha voluto presenziare alle esequie. Ai piedi dell'altare una gigantografia di Duilio, sorridente, accanto alla sua moto.

Il ricordo

«Con immensa tristezza, annuncio la scomparsa di un caro amico, con cui ho condiviso 30 anni di collaborazione, lavoro e vita», scrive su Fb Eugenio Pusceddu, amministratore de La voce di Pirri. «Lui, un impresario instancabile e determinato; io, un falegname con la passione per il mestiere. Insieme abbiamo affrontato tante sfide, fianco a fianco. La domenica avevamo il nostro rituale: colazione da Mariuccia e visita al cimitero per salutare i nostri cari. Un uomo che, partendo da zero, è riuscito a costruire un'attività solida e rispettata. Un lavoratore instancabile, che non si limitava a dirigere, ma si sporcava le mani accanto ai suoi operai».

