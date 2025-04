Addio a due incroci a raso con le complanari 

Gli incroci a raso di Nuraminis e Villagreca sulla Statale 131 non rappresenteranno, nel prossimo futuro, un pericolo: non perché saranno fisicamente cancellati ma perché nel giro di qualche giorno, fra i chilometri 27 e 32 il traffico sarà deviato sulle strade complanari in fase di ultimazione. Allontanando, di fatto, il serpentone di migliaia di autoveicoli in transito ogni giorno dai due insidiosissimi svincoli (da brividi le manovre di svolta se si viaggia in direzione sud) che attualmente consentono l’ingresso e l’uscita per la provinciale 33 per Samatzai e per Villagreca, la piccola frazione di Nuraminis affacciata sulla 131.

Novità in arrivo, dunque, per il mega cantiere da 45 milioni di euro per l’adeguamento e ammodernamento della Carlo Felice affidato all’impresa Aleandri Spa. Il provvedimento dell’Anas è imminente. Il tratto coinvolto è quello tra Nuraminis e Serrenti. «Gli incroci a raso di Nuraminis nord e Villagreca verranno chiusi», riassume il sindaco di Nuraminis Stefano Anni: «Il traffico non percorrerà più il tracciato attuale a quattro corsie».

L’ordinanza

Alcuni giorni fa l’Anas ha emesso un’ordinanza che impone fino al 15 aprile alcune limitazioni nel tratto in direzione Sassari fra i chilometri 31+850 e 32+700, all’altezza di Serrenti: restringimento della carreggiata destra, limite di velocità a 50 chilometri all’ora e divieto di sorpasso. Le limitazioni, specifica l’ordinanza, “sono necessarie per la predisposizione del tratto di connessione della complanare esterna con l'attuale statale 131 Carlo Felice al km 32+550 in direzione Sassari, che rende necessario convogliare la circolazione nella sola corsia di sorpasso, consentendo l'esecuzione dei lavori in sicurezza per le maestranze impegnate”.

I prossimi passi

Il provvedimento, come confermano fonti interne dell’Anas, apre ai prossimi, fondamentali, step del cantiere di ammodernamento. Una è l’apertura, in tempi diversi delle due complanari che accoglieranno il traffico veicolare nelle due direzioni di marcia e libereranno dal traffico il tratto Villagreca-Serrenti, consentendo così i lavori di adeguamento, fino all’apertura del tratto in variante della stessa Carlo Felice.

«Siamo ogni giorno impegnati con Anas – conclude il sindaco Anni – perché si stanno studiando ancora delle soluzioni diverse. I lavori, dopo un periodo di stanca, procedono a buon ritmo, anche nella ricostruzione del cavalcavia Nuraminis-Serramanna».

