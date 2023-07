É scomparsa all’età di 97 anni Dorotea Mereu, per tutti maestra Dorina. Originaria di Tramatza, dal 1940 e per 45 anni aveva coltivato il suo grande amore per i bambini lavorando come assistente all’asilo infantile Sant’Antonio. Nel 2016, in occasione dei suoi 90 anni, aveva festeggiato proprio nei locali dell’Hospitalis, donando al Comune oltre 500 foto dello storico asilo, raccolte nella mostra “Il meraviglioso mondo di Dorina”. (m.g)

