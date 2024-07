Addio a Dore, in lutto la Chiesa e il calcio 

L’intera comunità di Macomer è in lutto. È morto il diacono Antonello Dore, che è stato allenatore della squadra di calcio. Ora era una colonna portante nell’attività pastorale della parrocchia. Tra venti giorni avrebbe compiuto 88 anni. Sposato e padre di famiglia, Dore è stato sempre devoto alla Chiesa, anche al mondo dello sport e ai giovani. È stato giocatore del Macomer, poi ha svolto il ruolo di allenatore di calcio. Da pensionato si è dedicato interamente alla Chiesa. Ha frequentato il cammino neocatecumenale, perfezionando la sua formazione teologica alla scuola diocesana del ministero.

È stato ordinato diacono il 5 giugno del 2005. Da allora, come scrive il notiziario della diocesi di Alghero-Bosa, ha prestato il suo servizio nelle parrocchie di Sant’Elena a Mulargia (frazione di Bortigali), della Santa Famiglia di Nazareth e di San Pantaleo a Macomer, impegnandosi a potenziare il servizio del centro di ascolto Caritas del capoluogo del Marghine. La comunità cristiana lo ricorda con affetto per la sua disponibilità verso il prossimo, in particolare verso le persone e le famiglie che vivevano in difficoltà. Antonello Dore non è stato mai dimenticato nel mondo dello sport, dopo gli anni dedicati alle squadre locali, soprattutto come allenatore di entrambe le associazioni sportive, quali l’As Macomer e la Macomerese calcio. Entrambe lo ricordano con affetto e lo ringrazino per l’opera svolta accanto ai giovani.

Le esequie, che saranno presiedute dal vescovo Mauro Maria Morfino, si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa della Santa Famiglia di Nazareth.

