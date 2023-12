Addio a don Marcello Mighela, il salesiano che amava i classici 

Ora declamerà i versi di Catullo e Omero, rigorosamente in metrica, o leggerà un frammento di Alcmane accompagnato da un coro di stelle. Don Marcello Mighela, sacerdote salesiano, professore di latino e di greco, si è spento ieri a Roma. Aveva novant’anni. Originario di Villagrande, direttore della casa di don Bosco di Lanusei nella seconda metà degli anni Settanta, dopo una parentesi a Cagliari è stato guida dell’istituto salesiano di Villa Sora, che a Frascati ha formato tanta della classe dirigente capitolina. Era fine intellettuale e maestro per diverse generazioni. C’erano anche tanti ex allievi a salutarlo ieri, nel giorno dei funerali,in quella che era diventata la sua Frascati.

