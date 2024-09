Addio a don Floris, il vescovo Mura: «Sei stato un dono» 

Nuoro con un applauso scrosciante sul sagrato di Santa Maria della Neve dà l'ultimo saluto a don Salvatore Floris, uno dei suoi pilastri religiosi. Al suo funerale ieri pomeriggio erano presenti le autorità e i parroci della Diocesi, accanto alla bara il gonfalone della città di Nuoro. La Cattedrale, affollata, era spoglia. Non un fiore, nemmeno sull'altare o sulla bara, ma una Bibbia, ad accompagnarlo nel cammino verso il Paradiso.

Monsignor Antonello Mura porta il cordoglio dei vescovi Pietro Meloni, Mosè Marcia e Sebastiano Sanguinetti. Nell'omelia lo ricorda come «un dono. Un uomo che ha donato e servito la Chiesa e la comunità. Oggi siamo con lui per una celebrazione di suffragio, ma anche di lode e ringraziamento. Monsignor Floris, che tutti abbiamo sempre chiamato don Floris, aveva un'apertura fiduciosa su tutti gli altri. In loro vedeva Dio che si manifestava. Avere in simpatia l'umanità e altri, come l'aveva lui, permette di accogliere la qualità più bella della fede: quella che non passa dalla polemica, ma dall'accoglienza e dal rispetto. Il suo sorriso, la gioia che esprimeva, infondeva serenità, che non significa non essere esigenti, ma presentare la fede così com'è. Grazie don Floris per quello che sei stato e hai fatto».

