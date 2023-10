Addio a don Fernando Abis, una vita in missione 

Selargius piange la scomparsa di don Fernando Abis, morto pochi giorni fa a Giakarta a 80 anni. Originario di Gesturi, si trasferì in città dove nel 1969 venne ordinato prete, per poi intraprendere il suo cammino da missionario che lo ha portato in Indonesia.

La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa in tutta Selargius, nonostante la sua lontananza da anni. «L’ho conosciuto da bambino. Facevo il chierichetto e tante volte ho servito le messe celebrate da lui quando rientrava dalla sua famiglia per brevi periodi di vacanza», ricorda il consigliere comunale di minoranza Franco Camba. Durante l’ultima riunione del Consiglio è stato anche osservato un minuto di silenzio per la sua scomparsa, e lo stesso presidente Tonino Melis ha ricordato don Fernando a nome di tutta la città. «Conservo ancora le lettere che mi scriveva dall'Indonesia quando non esistevano gli strumenti di cui disponiamo oggi», racconta ancora Camba. «Volle fermamente diventare missionario, e lo è stato sino all'ultimo istante della sua vita», aggiunge il consigliere comunale. «Riposerà in eterno in Indonesia, dove verrà sepolto, in quella terra che ha amato e servito per tutta la sua vita di prete».

